الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يحاول سعيد الناصري، رئيس الوداد، في آخر اجتماع، مع يحيى جبران، اليوم (السبت)، إقناعه بالتمديد والاستمرار مع الوداد لفترة إضافية، نزولا عند رغبة المدرب الجديد وليد الركراكي. وينتهي العقد الذي يربط جبران بالفريق بنهاية الموسم المقبل، وإذا لم يقبل التمديد فإنه سيصبح لاعبا حرا بداية من يناير المقبل،أكمل القراءة »
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