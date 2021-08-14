وطنية
مهاجرون “يتخلصون” من ملكياتهم بالمغرب
تعرف مكاتب الموثقين إقبالا من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقصدونها لإتمام إجراءات نقل وتغيير ملكية بعض العقارات التي يتوفرون عليها بالمغرب. وأفادت مصادر أن عددا من الذين زاروا المغرب لقضاء عطلة الصيف قصدوا مكاتب التوثيق من أجل تسوية وضعية عقاراتهم المسجلة في أسمائهم ونقل ملكيتها إلى أقربائهم، أو بيعها،أكمل القراءة »
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