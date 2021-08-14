حوادث
اتهام شاب بعرقلة المرور
تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء المقبل، في ملف جنائي يتابع فيه شاب من مواليد 2003، من أجل جناية وضع أشياء بالطريق العام قصد عرقلة المرور والسكر العلني البين وإحداث الفوضى. وتقدم خبير قضائي بشكاية أمام درك هشتوكة، أفاد فيها أنه كان عائدا إلى منزله من أزمور،أكمل القراءة »
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