حوادث
أبحاث تقنية تطيح بعصابة “الكوفر فور”
أفرادها استهدفوا وكالة لتحويل الأموال وشركة للمراسلات ببوجدور نجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، في فك لغز عمليات السطو التي استهدفت وكالة لتحويل الأموال وشركة للمراسلات ونقل المسافرين، في ظرف وجيز، ساعات بعد ارتكاب الجريمتين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المصالح الأمنية ببوجدور، تمكنت من إيقاف جانحين منأكمل القراءة »
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