الأولى
الصحة تنهار
اكتظاظ خانق في أقسام كوفيد ونقص حاد في الأوكسجين خصاص في غرف الإنعاش والأدوية واستسلام الموارد البشرية اقتربت وزارة الصحة من رمي “الفوطة” في حلبة مواجهتها “كوفيد19″، معلنة هزيمتها أمام موجة قاسية من متحور متوحش، أربكت جميع الحسابات والترتيبات والاستعدادات والخطط الاستباقية، وحولت منظومة الصحة إلى ورقة تتقاذفها رياح عاتيةأكمل القراءة »
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