حوادث
تفكيك شبكة “الحريك” بالقنيطرة
أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، بداية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة، شبكة مختصة في تنظيم الهجرة السرية بالمهدية، وأوقفت خمسة مرشحين للهجرة السرية ضمنهم فتاة، كما أوقفت ثلاثة منظمين يتحدرون من مناطق أولاد برجال والشليحات. وأوضح مصدر “الصباح” أن عناصر الدرك بلغ إلى علمها أن قاربا يستعد لنقلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا