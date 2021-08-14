حوادث
مصرع شاب غرقا باليوسفية
لقي شاب يتحدر من اليوسفية مصرعه غرقا في شاطئ سيدي بودالة بإقليم آسفي، الأربعاء الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الضحية كان يسبح رفقة عدد من أصدقائه في الشاطئ المذكور، قبل أن تجرفه موجة عاتية إلى وسط البحر وتسبب ذلك في غرقه ومفارقته الحياة، رغم المحاولات الكثيرة التي بذلتأكمل القراءة »
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