قطاع التأمين : ارتفاع الأقساط الصادرة بـ 12,4 في المائة

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت حوالي 5ر28 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4ر12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة ،في آخر إحصائيات لها ، أن فرع تأمينات “غير تأمين الحياة” ارتفع بنسبة 4ر7 في المائة، فيما عرفت فئة التأمين على “الحياة”، ارتفاعا بنسبة 2ر19 في المائة .

وأضاف المصدر أنه في فرع تأمينات “الحياة” ، ارتفعت فئات ” منتجات الإدخار بالوحدات الحسابية ” و “منتجات الإدخار بالدرهم” و” الوفاة” بنسب 8ر50 في المائة ، و2ر17 في المائة ، و5ر15 في المائة على التوالي . وفي المقابل ، يبرز المصدر ذاته، سجلت عمليات القبول تراجعا بنسبة 9ر89 في المائة .

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن أقساط النقل سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة إلى 423 مليون درهم .

من جهة أخرى ، بلغت أقساط التأمين ضد الحوادث الجسدية ما يقرب من 4ر2 مليار درهم بنهاية يونيو ، بارتفاع نسبته 6 في المائة، فيما بلغت أقساط التأمين ضد الحريق 3ر1 مليار درهم (ناقص 10 في المائة) .