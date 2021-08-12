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التهريب الدولي للمخدرات يطيح بعشريني في الفنيدق
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بالفنيدق، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى الفنيدق، وهو في حالةأكمل القراءة »
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