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بانوراما

النساء مصدر الفتنة!

منذ 7 دقائق
الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة2 المرأة مصدر انحرافات الرجل نظرة شائعة ساهم في ترويجها تأويل وقراءات للنص القرآني أصدرت الباحثة أسماء المرابط، العضو السابق برابطة العلماء، والفقيهة المتخصصة في الشريعة والشؤون الدينية، كتابا بعنوان” الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة”. الكتاب يعد مساهمة جادة في النقاش الفكري والمجتمعي، ينضاف إلى عدد من مؤلفاتهاأكمل القراءة »


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