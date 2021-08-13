حوادث
20 سنة لعصابة السرقة بالزمامرة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة خمسة متهمين من ذوي السوابق القضائية، وحكمت على كل واحد منهم ب 4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية الزمامرة، إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا الذي يعمل بفرنأكمل القراءة »
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