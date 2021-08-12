الرياضة
الركراكي يتمسك بنجوم الوداد
طلب التجديد لجبران والكعبي والإبقاء على سكومة والمودن طلب وليد الركراكي، المدرب الجديد للوداد، من المكتب المسير، تمديد عقد اللاعب يحيى جبران، والتجديد لأيوب الكعبي، للمحافظة على ركائز الفريق في منافسات المقبل. وأصر الركراكي على بقاء أيوب سكومة وسفيان المودن، رفقة الوداد، وعـــــدم تسريــــح أي لاعــــب إلا بمشورته. وحدد الودادأكمل القراءة »
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