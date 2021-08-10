الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يستهل الوداد الرياضي توزيع بطائق المنخرطين ابتداء من غد (الأربعاء)، بمركب محمد بنجلون، لمن استوفوا جميع الشروط. وأبلغ الوداد المنخرطين بتسلم بطائق الانخراط، من خلال بلاغ على صفحة الفريق الرسمية في موقع التواصل «فيسبوك»، في إطار استكمال هيكلة النادي، حسب البلاغ نفسه. الرجاء الرياضي يسعى الرجاء الرياضي، إلىأكمل القراءة »
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