وطنية
الجائحة تهدد مهنا ومقاولات بالإفلاس
الاتحاد العام للمقاولات طالب بدعم القطاعات المتضررة من الإغلاق حذر الاتحاد العام للمقاولات والمهن من مخاطر ما أسماه القرارات الارتجالية للحكومة بشأن مواجهة جائحة “كوفيد 19″، مؤكدا أنها ستكون لها عواقب على جميع القطاعات التجارية والحرفية والمهنية. وطالب الاتحاد بدعم أرباب الحمامات وقاعات الحفلات، عن طريق إعفائهم من أداء جميعأكمل القراءة »
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