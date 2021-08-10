الرياضة
أوغني مدربا لـ “الراك”
تعاقد الإطار الوطني حسن أوغني مع الراسينغ البيضاوي، المنتمي للقسم الثاني، لموسم قابل للتجديد. وعانى الراسينغ البيضاوي الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، وكان قريبا من النزول إلى الهواة، مما حدا به إلى إحداث تغييرات في طاقمه التقني. وانفصل أوغني عن شباب بنكرير في يناير الماضي، وعوضه حسن الركراكي، بعد موسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا