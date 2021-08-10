الصباح الفني
الفيلالي وحلم “ربان الطائرة”
فاجأ الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي، متابعي صفحته الرسمية على «إنستغرام»، بعدما كشف عن تفاصيل أبعدته عن مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لم يعد يفصله عن تحقيق حلمه، إلا القليل. وقال الفيلالي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يرغب في أن يصبح ربان طائرة،أكمل القراءة »
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