الأولى
فرار معتقل يورط أمنيين
لاذ معتقل بالفرار من دائرة أمنية بمكناس، أخيرا، بطريقة هوليودية، ما كان وراء بعث رسالة مجهولة إلى المفتشية العامة للأمن الوطني، التي تحرك ضباطها نحو العاصمة الإسماعيلية، بعدما تبين أن مسؤولي الأمن بالدائرة والمنطقة الأمنية لم يخبروا بواقعة الفرار، وكتموا الأمر. وأفاد مصدر “الصباح” أن الرسالة تضمنت معطيات حساسة أولهاأكمل القراءة »
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