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كورونا يطفئ شمعة مهرجان السينما بوجدة
تأجيل دورته التاسعة والمنظمون أعلنوا تفاصيل برنامج حافل بالأنشطة أعلن منظمو المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة عن تأجيل دورته التاسعة، التي كان منتظرا انعقادها بين 14 و 18 غشت الجاري، إلى موعد لاحق. وأوضحت جمعية التضامن للتنمية والهجرة، الجهة المنظمة للمهرجان، أن قرار تأجيل الدورة التاسعة للتظاهرة الثقافية يأتي بسببأكمل القراءة »
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