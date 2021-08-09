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كورونا يطفئ شمعة مهرجان السينما بوجدة

منذ 4 دقائق
تأجيل دورته التاسعة والمنظمون أعلنوا تفاصيل برنامج حافل بالأنشطة أعلن منظمو المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة عن تأجيل دورته التاسعة، التي كان منتظرا انعقادها بين 14 و 18 غشت الجاري، إلى موعد لاحق. وأوضحت جمعية التضامن للتنمية والهجرة، الجهة المنظمة للمهرجان، أن قرار تأجيل الدورة التاسعة للتظاهرة الثقافية يأتي بسببأكمل القراءة »


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