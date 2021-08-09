الأولى
شبكات لتهريب قردة “المكاك”
يصل سعر الواحد منها في أوربا إلى أربعة ملايين وجمعيات تحذر من انقراضها حذرت جمعيات حقوقية بالناظور من ارتفاع عدد شبكات تهريب الحيوانات من المنتزهات والمحميات الطبيعية، خاصة قردة “المكاك البربري”، المهددة بالانقراض، رغم إجراءات وتدابير حمايتها، إضافة إلى قوانين دولية تمنع تهريبها. ووصفت مصادر مطلعة تهريب شبكات محترفة لقردةأكمل القراءة »
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