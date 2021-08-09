حوادث
تنصيب مسؤولين قضائيين جدد بمحاكم سوس
الحسني: ألتزم بحقوق الأفراد وحرياتهم في تدبير الشكايات وقضايا الإكراه البدني وترشيد الاعتقال الاحتياطي نصب الأربعاء الماضي، هشام الحسني، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، خلفا لمحمد حبشان الذي تم تعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس. والتزم الحسني في كلمته للمناسبة، بتفعيل مختلف التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة،أكمل القراءة »
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