الرياضة
جامعات لم تتعامل معنا بشفافية
حسن فكاك قال أن الوسط المنظم للرياضة كله فاشل وعلينا ابتكار أسلوب يناسب ثقافتنا أكد حسن فكاك، المدير التقني للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، أن الوسط المنظم للرياضة بالمغرب كله فاشل، ويتعين إيجاد نظام خاص بالرياضة الوطنية، مشيرا إلى أن جميع الذين حصلوا على ميداليات أولمبية، الأاي بناء على موهبتهم الخاصة.أكمل القراءة »
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