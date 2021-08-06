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توابل الريع تفوح من مطبخ الانتخابات

منذ 55 ثانية
تعليمات شفوية تمنع رئيسا مقاولا من الترشح للحد من انتشار رائحة فساد الصفقات العمومية قطعت تعليمات، حطها السيل من عل، مسار إعادة الترشح في وجه منتخبين فاحت رائحة الفساد في كواليس صفقات مجالسهم ومجالس غيرهم، بفضل مزايا تفضيلية وتبادل منافع بين مطابخ اللامركزية وأفران عدم التمركز. وعلمت “الصباح” أن محتكرأكمل القراءة »


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منذ 55 ثانية

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