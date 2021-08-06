الصباح الفني
زينون تطلق “خذ ما ملكت”
أطلقت المطربة سلوى زينون، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “خذ ما ملكت” من كلمات وألحان الفنان المغربي المقيم بفرنسا سيد حسني. واختارت زينون من خلال هذه الأغنية مواصلة مسارها الفني مع الأغاني الطربية، إذ جاءت كلمات الأغنية بالعربية الفصحى وهو ما جعل الملحن يلبسها حلة طربية، تجلت من خلال حرصه علىأكمل القراءة »
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