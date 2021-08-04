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الرياضة

“الواف” يعجز عن أداء مصاريف التحاليل

منذ دقيقتين
عجزت إدارة الوداد الفاسي عن دفع مبلغ 20 ألف درهم، لإنجاز تحاليل كورونا للاعبين والطاقم التقني، قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، والتي كانت مقررة اليوم (الأربعاء) بملعب المرينيين بفاس. وطالب مسؤولو وداد فاس من الجامعة الملكية تحمل مصاريف التحاليل الطبية، بعد رفضهم أداء مبلغ 20 ألف درهم للمصلحة الطبية.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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