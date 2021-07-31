الرياضة
هجرة جماعية تهدد حسنية أكادير
الأزمة ونهاية ولاية الرئيس والعروض تمنع تمديد عقود 13 لاعبا يواجه حسنية أكادير خطر هجرة جماعية ل13 لاعبا من الفريق الأول، أغلبهم أساسيون، بعد نهاية الموسم الجاري. وانتهت عقود العميد عبد الحفيظ ليركي وزهير الشاوش وفهد الأحمدي وعبد الرحمان الحواصلي وياسين الرامي وأمين الصادقي وعبد الحكيم باسين وكريم أيت محمدأكمل القراءة »
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