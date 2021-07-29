وزير الدفاع الإسرائيلي لماكرون: لا وجود لأي عملية تجسس على هاتفك

نفى بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مزاعم التجسس عن طريقة برنامج “بيغاسوس”، الذي ملئت بها الصحافة الفرنسية الدنيا في الأسبوعين الماضيين.

وقال غانتس إن الحكومة الإسرائيلية ستكون أول من يعلم بكل عملية تجسس عن طريق البرنامج الإسرائيلي، وإنه لحد الآن لا وجود لأي دليل على وجود تجسس على الرئيس ماكرون ولا على صحافيين بمساعدة “بيغاسوس”.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن غانتس سيزور باريس الأسبوع المقبل، لتقديم مزيد من التوضيحات للمسؤولين الفرنسيين، بخصوص البرنامج وطريقة استعماله، والدول التي تعمل به بموافقة السلطات الإسرائيلية، بغرض أمني ولا علاقة له بالتجسس.