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قرنفل “في انتظار العنوان”

منذ 11 دقيقة
الباحث في علم الاجتماع يدخل عالم الرواية لأول مرة أصدر حسن قرنفل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة أولى رواياته، التي تحمل عنوان “في انتظار العنوان”، وهي صادرة عن دار الأمان الرباط. ونقرأ على ظهر الغلاف مقتطفا من الرواية ذاتها، “الظاهر أن فرقة الأمن حلت ليلا بمنزلأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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