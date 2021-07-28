الرياضة
سكتاني يستقيل من رئاسة خريبكة
قدم نزار سكتاني، استقالته من رئاسة أولمبيك خريبكة، بعد تحقيق العودة إلى بطولة القسم الأول. وحسب بلاغ لأولمبيك خريبكة، فإن الفريق توصل باستقالة سكتاني، من منصب رئاسة المكتب المديري، وأيضا من رئاسة الشركة الرياضية. وترأس سكتاني أولمبيك خريبكة في ثلاثة مواسم، خلفا لمصطفى سكادي، واحتل الفريق في الموسم الأول الرتبةأكمل القراءة »
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