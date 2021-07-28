حوار
الوهابي: حصيلة الإسلاميين عشر عجاف
القيادية في الأصالة والمعاصرة قالت إن “بيجيدي” لا يؤمن بالمساواة بين الجنسين وآن الأوان لترأس امرأة الحكومة قالت زهور الوهابي، القيادية في الأصالة والمعاصرة، إن الأحزاب السياسية، في لقائها بوزير الداخلية، لم تكن في مستوى الدفاع عن تطبيق الدستور، لضمان تمثيلية مشرفة للنساء في المؤسسات المنتخبة، إلا من بعض الاستثناءات.أكمل القراءة »
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