مجتمع
حضري رئيسا لبائعي الصحف والمجلات
أعادت الجمعية البيضاوية لبائعي الصحف والمجلات، انتخاب حميد حضري رئيسا لها بإجماع 36 عضوا، مع إعطائه الصلاحية من قبل الجمع العام، من أجل تشكيل بقية أعضاء المكتب. وانعقد الجمع العام بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات بشارع محمد الخامس، السبت الماضي، وترأسه حميد حضري، رئيس الجمعية، وحضرهأكمل القراءة »
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