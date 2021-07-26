اذاعة وتلفزيون
مسرح مراكش… إبداعات الجائحة
تنظم جمعية مسرح مراكش الثقافي يومي 30 و31 يوليوز الجاري مهرجان “مسرح مراكش- إبداعات مسرحية في ظل الجائحة”، تحت شعار “الجائحة بين الضغط النفسي والإبداع الفني”. وحسب بلاغ للمنظمين، فإن هذا المهرجان الذي يحتضن فعالياته مسرح دار الثقافة الداوديات القاعة الصغرى، يهدف إلى إبراز التحديات التي فرضتها الجائحة على المضمارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا