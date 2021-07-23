حوادث
الحبس لقاتل بأزمور
توبع بجناية الضرب والجرح المفضيين للموت دون نية إحداثه خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهم بارتكاب جريمة قتل، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا مع رفع حالة الاعتقال وإلغاء القرار المستأنف مما قضى به من تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، بعدماأكمل القراءة »
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