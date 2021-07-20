حوادث
اعتداء على فتاة يفضح وكرا للدعارة
الواقعة تمت وسط جلسة خمرية ضمت المتهمين رفقة شقيقتين مثل صباح أمس (الاثنين)، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة متهمون في قضية اعتداء فضحت وكرا للدعارة ومأوى غير مرخص له، كانت تنظم فيه جلسات خمرية بمنطقة مولاي بوزرقطون، التي تبعد عن المدينة بحوالي 25 كليومترا. وحسب إفادات مصادر متطابقة، فإنأكمل القراءة »
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