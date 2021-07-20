حوادث
مهاجر يهاجم دركيين بـ “لاكريموجين”
أطلقه عليهم داخل مقر التحقيق وحالة استنفار بمقر درك التازي شهد مقر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي علال التازي التابع لسرية سوق أربعاء الغرب، مساء أول أمس (الأحد)، حالة استنفار أمني قصوى، بعدما رش مهاجر عناصره رفقة قائد، بغاز مسيل للدموع «لاكريموجين» ولاذ بالفرار رفقة شريكه، قبل أن تتعقبهما عناصرأكمل القراءة »
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