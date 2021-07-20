مجتمع
إمكانيات إضافية لمواجهة نفايات العيد
400 مركبة و500 عامل نظافة إضافي للتغلب على 12 ألف طن من المخلفات بالبيضاء أعدت «أفيردا» و «أرما»، الشركتان المفوض إليهما تدبير قطاع النفايات بالبيضاء، برنامج عمل مفصل خاص بفترة عيد الأضحى، بهدف رفع فعالية وسرعة عملية جمع النفايات تفاديا لتراكمها، مثل تعزيز أسطولها من الآليات باللجوء إلى كراء شاحناتأكمل القراءة »
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