مجتمع
استثمارات لمغاربة العالم ببني ملال خنيفرة
نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع دار مغاربة العالم وشؤون الهجرة ببني ملال، لقاء تواصليا مع مغاربة العالم، أخيرا، تحت شعار استثمار مغاربة العالم رافعة للتنمية الجهوية. وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من مغاربة العالم المتحدرين خصوصا من جهة بني ملال خنيفرة، وناقشوا الفرص الاستثمارية علىأكمل القراءة »
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