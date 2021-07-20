حوادث
إدانة متهمين بالنصب والسرقة
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة 5 أشخاص والحكم على الأول والثاني بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وعلى الثلاثة الآخرين بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهم من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل النصب ومحاولته والسرقة وتسهيل الهجرة السرية وانتحال اسم شخص آخر، فيأكمل القراءة »
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