الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط

قررت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية, استدعاء سفير الجزائر لدى المملكة للتشاور, “إثر غياب أي رد إيجابي للدعوة التي أرسلتها وزارة الخارجية للمملكة المغربية” حسب زعم الخارجية الجزائرية.

وجاء في نص البيان الجزائري : ” تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط, فورا, للتشاور, كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى, حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”

وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وزع أول أمس مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية التي ترأس حركة عدم الانحياز، ينتقد فيها تصريحات وزير الخارجية الجزائري حول الصحراء المغربية، مؤكدا بأن رمطان العمامرة الذي “يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي”. وأضاف أن “تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير”.