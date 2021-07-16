خاص
حظيرة سلوان… منصة للإقلاع الصناعي
تجزيء الشطر الثاني على مساحة 22 هكتارا والمشروع يوفر 12 ألف منصب شغل إعداد: حميد الأبيض – تصوير أحمد العلوي لمراني تفتح الحظيرة الصناعية بسلوان، 13 كيلومترا عن الناظور، فرصا وفضاءات متعددة ومناسبة للمستثمرين لإطلاق مشاريع اقتصادية توفر مئات مناصب الشغل ستتضاعف تدريجيا في السنوات المقبلة، بإطلاق الأشطر الثلاثة المتبقيةأكمل القراءة »
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