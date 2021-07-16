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الرياضة

كواليس تأخر المحمدية و”الماص” 13 دقيقة

منذ ساعتين
أيت منة غادر الملعب لتفادي «فخ» الحكم والمندوب رفض الحكم داكي الرداد والمندوب الجامعي إعطاء انطلاقة مباراة شباب المحمدية والمغرب الفاسي (1-1)، أول أمس (الأربعاء)، ما أدى إلى تأخرها 13 دقيقة. وقالت مصادر من شباب المحمدية إن الحكم صعد إلى المنصة قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، وطلب ترك خمسةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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