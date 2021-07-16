الرياضة
كواليس تأخر المحمدية و”الماص” 13 دقيقة
أيت منة غادر الملعب لتفادي «فخ» الحكم والمندوب رفض الحكم داكي الرداد والمندوب الجامعي إعطاء انطلاقة مباراة شباب المحمدية والمغرب الفاسي (1-1)، أول أمس (الأربعاء)، ما أدى إلى تأخرها 13 دقيقة. وقالت مصادر من شباب المحمدية إن الحكم صعد إلى المنصة قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، وطلب ترك خمسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا