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حوادث

إيقاف راقصة هددت بذبح ابنتها

منذ 14 دقيقة
ظهرت في شريط “لايف” تتوعد ابنتها القاصر وتحرض المتتبعين على اغتصابها أطاحت تقنية البث المباشر «لايف» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، براقصة بعدما استنفرت مضامينه المصالح الأمنية والقضائية لخطورته على حياة ابنتها القاصر. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الشريط المسجل بتقنية «اللايف» الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعيأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة
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