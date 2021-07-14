نشرة خاصة…موجة حر ابتداء من الجمعة وإلى غاية الأحد المقبلين

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 41 و45 درجة، بعد غد الجمعة، بكل من بني ملال وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والفقيه بنصالح وكلميم والخميسات وخنيفرة وخريبكة ومراكش ومولاي يعقوب ووزان والرحامنة وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات واليوسفية.

وأضافت أن موجة الحر هاته ستهم أيضا، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل، عمالات وأقاليم أسا الزاك والرشيدية والسمارة وتارودانت وطاطا وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة.