فاس- مكناس : إطلاق مشروع لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات

أطلقت جمعية بلا حدود مشروع “من حقي نعرف” ، الرامي إلى تعزيز حق السكان في الحصول على المعلومات والمشاركة في تتبع وتقييم السياسات العمومية بالجماعات الترابية لجهة فاس-مكناس.

ويجري تنفيذ المشروع، الذي سيمتد إلى غاية 30 يونيو 2022، بدعم من المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وبشراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومة.

وأفادت جمعية بلا حدود بأن هذا المشروع يترجم الوعي بأهمية التنزيل الفعلي للقوانين التي تكفل حقوق المواطنات والمواطنين في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

ويشمل برنامج هذا المشروع دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المدنيين في ست مدن بجهة فاس-مكناس، ويتعلق الأمر بإفران ومكناس وتازة وفاس وصفرو وبولمان، إلى جانب إصدار دليل عملي لتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، وكذا أنشطة تحسيسية ترتبط بهذا الحق ، الذي يكفله القانون لكافة المواطنات والمواطنين.

بالموازاة مع ذلك، قامت الجمعية، بهدف المساهمة في دينامية المجتمع المدني بإقليم إفران، بإطلاق مشروع” مشاركة مواطنة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021″.

ويتضمن المشروع، الذي يحظى بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، إلى “تعزيز التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية الهامة في بلادنا”، حسب بلاغ للجمعية، التي أشارت إلى أنه يرتكز على دعامتين ، تتمثلا في دعم القيادة الشبابية والقيادة النسائية في تدبير الشأن العام والمحلي.