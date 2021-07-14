امتحان نيل شهادة التقني العالي.. نسبة النجاح بلغت 89,84 %

بلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين لنيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2021، 89,84 في المائة مقابل 89,43 في المائة في نفس الدورة لـ 2020. وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية- في بلاغ، أن العدد الإجمالي للناجحين في هذا الامتحان، بلغ 2394 ناجحة وناجحا منهم 2176 من المترشحين الممدرسين، في حين بلغت نسبة الناجحين لدى فئة المترشحين الأحرار 28,87 في المائة.

وشكلت نسبة الإناث 54,04 بالمائة من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين، فيما بلغ عدد الناجحين الممدرسين بإحدى الميزات 2081، وهو ما يمثل 95,63 في المائة من مجموع الناجحين. كما بلغ أعلى معدل عام تم الحصول عليه في هذه الدورة 18,74 من 20 بشعبة التسيير الإداري.

وبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم هذه الدورة 4163 مترشحة ومترشحا وذلك في 22 تخصصا، حسب النتائج التي تم الإعلان عنها على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma .

وأفاد المصدر ذاته، أنه تم اجتياز اختبارات دورة 2021 لامتحان نيل شهادة التقني العالي في ظل مجموعة من المستجدات أهمها اعتماد أطر مرجعية محينة لجميع الاختبارات، واعتماد المواضيع المكيفة بالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، علاوة على إرساء مختلف محطات هذا الامتحان على معايير ومساطر موحدة وطنيا.

وقد مرت جميع اختبارات هذا الامتحان، حسب البلاغ، في أجواء سليمة تميزت بانخراط كامل لنساء ورجال التربية والتكوين والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين، وذلك من أجل إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات في ظرفية استثنائية طبعتها التدابير الوقائية المتخذة جراء تفشي فيروس كورونا “كوفيد – 19”.