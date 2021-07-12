الأولى
عصابة “بوليساريو” تغتني على حساب الأطفال
زبانية غالي تستغل برنامج “عطل في سلام” للنصب على دافعي الضرائب الإسبان بقلم: الفاضل الرقيبي منذ 1987، تقوم جمعيات إسبانية وأوربية باستقبال أطفال المخيمات لقضاء عطلتهم الصيفية، في إطار برنامج “عطل في سلام”، يتم خلالها انتشالهم، ولو لفترة، من أهوال المعاناة في المخيمات، من حرمان وفقر وانعدام كل أسباب وأساليبأكمل القراءة »
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