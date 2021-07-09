توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأعمار من 35 إلى 39 عاما

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، عن توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا التوسيع يشمل المواطنين ذوي العمر 35 إلى 39 سنة.

ودعا البلاغ الساكنة التي تفوق أعمارها أربعين سنة والتي لم تتلق جرعات اللقاح بعد، بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ جرعاتها.

كما تهيب الوزارة بجميع الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

من جهة أخرى، تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالمملكة.