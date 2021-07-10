حوادث
شبكة تزوير تروع ملاك عقارات
الاستيلاء على بقع بشهادات إدارية مزورة يفضح متربصين بأراضي الغير فضح محضر معاينة بملحقة إدارية بمركز أزيلال، شبكة لتزوير الشهادات الإدارية، بغرض الاستيلاء على عقارات وبقع أرضية، أفرادها محترفون في التزييف، يفبركون شهادات باسم السلطة، ويستغلونها في إبرام عقود بيع بقع وسط المدينة، في غفلة من الورثة والملاك، يقتنيها أعيانأكمل القراءة »
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