حوادث
إيقاف مروج خمور بجمعة اسحيم
تمكنت عناصر الدرك الملكي بجمعة اسحيم، مطلع الأسبوع الجاري، من إيقاف متهم بحياة وترويج الكحول. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن عملية الإيقاف جاءت بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات تفيد أن المتهم اقتنى هذه الكمية من أحد المروجين الكبار، وكان يتهيأ لبيعها إلى زبنائه في مركز جمعة اسحيم والمناطقأكمل القراءة »
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