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الرياضة

الوداد يطوي ملف سيسوكو

منذ دقيقتين
البنزرتي ينتظر التتويج باللقب ونهائي الكأس للحسم في مستقبله أنهى الوداد ملف نزاعه مع اللاعب المالي سليمان سيسوكو، والذي كسب قضيته في محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا. وذكر مصدر مطلع أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، دفع مستحقات سيسوكو، المحددة في حوالي 300 مليون، تفاديا لعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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