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أحلام تطلق “حكاية نور” أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام أغنية “حكاية النور”، من كلمات علي السبعان، وألحان غيث محمد. يذكر أن الفنانة أحلام نشرت، أخيرا، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لتصوير الفيديو كليب الجديد “عسى الله يرحمه” من ألبوم “فدوة عيونك”. ديناأكمل القراءة »
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